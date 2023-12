OM - OL : une rencontre sous haute surveillance

La rencontre avait été annulée fin octobre suite à l’attaque du car du staff lyonnais, l’entraineur avait notamment été blessé au visage.

C’est dans un contexte particulier que l’OL se déplace à Marseille ce mercredi à 21h en match en retard de la 10e journée de Ligue 1.

Un peu plus d’un mois après le caillassage de leur bus, les Lyonnais retrouvent le Vélodrome avec la volonté d'écarter l’extra-sportif : "On attend que le transport soit sécurisé pour que les joueurs puissent aborder la rencontre de la meilleure des manières. On veut se centrer sur ce qui est important pour nous : le match", a fait savoir Pierre Sage en conférence de presse d’avant-match.

Pour sa deuxième rencontre sur le banc lyonnais, le coach intérimaire de l’OL dit vouloir "aller là-bas pour être ambitieux et pour confirmer les bonnes choses vues à Lens" : "On verra un OL dans la continuité qui s’adapte à l’occupation des espaces par l’adversaire. Marseille offre des opportunités différentes, ce qui est intéressant pour l’équipe. L’objectif est que le groupe soit capable de répondre à des situations différentes".

Après avoir offert une prestation moins catastrophique dans le Nord malgré une nouvelle défaite, les coéquipiers d'Alexandre Lacazette visent cette fois une victoire : "On n'est pas là pour faire juste une belle prestation sans résultat. On va devoir transformer ça en quelque chose de constant et d’efficace pour remonter au classement", a affirmé le directeur du centre de formation de l’OL. "Pour moi c’est très bien de jouer cette équipe maintenant. C’est un très gros match. Si on a l’ambition de bien jouer, autant le faire contre un gros adversaire. Ils ont prouvé qu’ils étaient en forme. Je suis content de jouer contre une bonne équipe avec ces caractéristiques. Il faudra les contenir", a prévenu Pierre Sage.

Malgré le recours à la méthode Coué, la mission s’avère compliqué face à des Phocéens qui ont remporté leur dernier match face à Rennes.