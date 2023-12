Trois supporters de l'OL interpellés après des cris de singes et saluts nazis

Ils ont été identifiés grâce aux images de vidéosurveillance.

Trois supporters de l'Olympique lyonnais ont été interpellés et placés en garde à vue ce mardi, après des cris de singes et des saluts nazis lancés dans les tribunes du stade Vélodrome. Les faits remontent au 29 octobre dernier, en marge de la rencontre annulée de Ligue 1 entre l'OM et l'OL. Deux d'entre eux se déclarent proches d’un groupuscule d'extrême droite. Ils ont été identifiés grâce aux images de vidéosurveillance.

Dispositif renforcé ce mercredi

Une 10ème journée de Ligue 1 qui va finalement se jouer ce mercredi soir, après avoir été annulée fin octobre suite à l’attaque du car du staff lyonnais, l’entraineur avait notamment été blessé au visage. Un match placé sous haute surveillance ce soir avec un car banalisé pour l’équipe lyonnaise, ainsi que des forces de l’ordre mobilisées en nombre. Pour rappel, les supporters Lyonnais sont interdits de déplacement pour cette rencontre.

Le coup d’envoi est donné à 21h.

Et puis à ce propos, la ministre des Sports demande un moratoire sur les déplacements de supporters, pour endiguer "la violence autour du football", quelques jours après la mort d’un supporter nantais au cours d’une rixe en marge du match entre le FC Nantes et l’OGC Nice.