Décès d’Elliott Erwitt : une nocturne gratuite organisée à Lyon pour découvrir l’exposition consacrée au photographe

Le photographe Elliott Erwitt est décédé jeudi à l’âge de 95 ans.

Un hommage sera proposé à Lyon, où une rétrospective est consacrée au photographe depuis le 21 octobre dernier.

"La Sucrière de Lyon, Tempora et Magnum Photos France rendent hommage au photographe américain Elliott Erwitt avec une nocturne gratuite pour toutes et tous", apprend-on ce vendredi.

Cette nocturne aura lieu ce jeudi 7 décembre de 17h à 19h. L’entrée sera gratuite, sur réservation.

L’occasion de découvrir une exposition empreinte d’humour, d’émotion et d’humanité qui fait voyager le visiteur au Brésil, aux Etats-Unis ou encore en Russie à travers plusieurs dizaines de photos en noir et blanc et en couleur.