Décès de Gérard Collomb : les Lyonnais lui rendent hommage à l'Hôtel de Ville

L'émotion est encore forte ce lundi.

Le cercueil de Gérard Collomb, décédé samedi à l'âge de 76 ans, est arrivé ce lundi à la mi-journée à l'Hôtel de Ville de Lyon.

Il restera exposé jusqu'à mardi, avant les obsèques le lendemain en la primatiale Saint-Jean.

La mairie centrale ouvre ainsi au public, afin que les Lyonnais puissent venir se recueillir devant le cercueil de l'ancien maire, installé dans l'Atrium. Un cahier de condoléances a également été installé.

Deux discours ont notamment été prononcés avant l'ouverture au public de l'Hôtel de Ville ; le premier de Grégory Doucet et le second de l'ancien maire du 3e et cancérologue ayant accompagné Gérard Collomb dans la maladie.

Choisi par Caroline Collomb pour prendre la parole, il a longuement détaillé sa relation avec son ami.