François Turcas, ex-patron de la CPME du Rhône, est décédé

Il avait 76 ans.

La CPME du Rhône en a fait l'annonce ce mercredi. François Turcas est décédé cette semaine à l'âge de 76 ans.

Il avait dirigé la CPME, anciennement CGPME, durant une trentaine d'années dans le Rhône. Le syndicat patronal a salué la mémoire d'une "personnalité hors norme, de par son énergie, sa détermination, et son engagement sans faille pour la cause patronale. Homme de parole, passionné, généreux et chaleureux, François Turcas laisse derrière lui un héritage exceptionnel et une empreinte indélébile dans nos cœurs".