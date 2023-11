Des maires du Rhône reçus par Emmanuel Macron ce mercredi

Le président attend un millier de maires à l’Élysée.

Absent du 105e congrès des maires de France, Emmanuel Macron recevra néanmoins des maires venus de toute la France. La rencontre est prévue ce mercredi soir à l’Élysée. Le chef de l'Etat souhaite notamment les remercier "pour leur engagement auprès de nos concitoyens dans un contexte singulier (émeutes de l’été, évènements climatiques, violences envers les élus)".

Pour l'occasion, plus de 160 maires de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été conviés dans l'antre du pouvoir à Paris. Douze élus du Rhône font partie de la liste des invités. Il s'agit de Michèle Picard (Vénissieux), Hélène Geoffroy (Vaulx-en-Velin), Christophe Quiniou (Meyzieu), Sébastien Michel (Ecully), Xavier Odo (Grigny), Murielle Laurent (Feyzin), Serge Bérard (Brignais), Eric Bellot (Neuville-sur-Saône), Catherine Rabourdin (Lacenas) et Jean-Luc Tricot (Belmont d'Azergues). Sans oublier les conseillers Malo Tricca (Soucieu-en-Jarrest) et Isabelle Perriet-Roux (Métropole de Lyon).