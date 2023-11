Victoire écrasante de l'OL Féminin en Ligues des Champions.

Les joueuses étaient en République Tchèque ce mardi soir.

Pour la première journée des phases de groupe de la Ligues des Champions, l’OL Féminin s’est largement imposé en République Tchèque, 9 buts à 0. De quoi lancer parfaitement la campagne européenne.

Les buteuses sont les suivantes : Sara Däbritz (3e), Danielle van de Donk (14e), Vanessa Gilles (17e et 80e), Eugénie Le Sommer (21e), Kadidiatou Diani (24e et 45e), Ada Hegerberg (sur penalty à la 60e) et Amel Majri (62e).

Pour rappel, les Fenottes avaient été éliminées en quart de finale face à Chelsea la saison dernière, après le dernier sacre en 2022 dans cette compétition.

Rendez-vous mercredi

Le prochain match en Ligue des Champions pour les joueuses de Sonia Bompastor est prévu mercredi prochain face aux Autrichiennes de Sankt Pölten à Lyon.