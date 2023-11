"Des adaptations sont nécessaires sur les systèmes afin d'optimiser la performance du métro."

C'est ce que fait savoir ce mardi matin Keolis, l'exploitant du réseau TCL. La ligne B, prolongée depuis un peu moins d'un mois, sera donc à l'arrêt les dimanches 19 et 26 novembre, jusqu'à 16h30.

Le matin et sur la première moitié de l'après-midi, des bus-relais seront déployés entre la Part-Dieu et les Hôpitaux Sud avec une fréquence de 15 minutes jusqu'à 9h et toutes les 9 à 10 minutes jusqu'à 16h30.