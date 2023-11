L'OL enregistre sa première victoire.

Enfin une victoire pour l’OL ! Les Lyonnais se sont imposés à Rennes ce dimanche, 1-0. Une victoire attendue par les joueurs et les supporters, rendue possible grâce au but à la 67ème de Jake O'Brien.

Lyon toujours à la dernière place

Place désormais à la trêve internationale. L’OL retrouvera la Ligue 1 le 26 novembre avec la réception de Lille. Les Lyonnais pointent toujours à la dernière place du championnat. Paris arrive en tête, suivi de Nice et Monaco.