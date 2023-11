Un nouveau Vélo'v électrique arrive à Lyon !

Ils ont été présentés ce vendredi matin.

Ces Vélo’V électriques nouvelle génération seront déployés en janvier 2025 et ils seront verts !

Ces nouveaux Vélo’V seront électriques, avec comme grande nouveauté une batterie directement intégrée, ce qui n’était pas le cas jusqu’ici. Ces batteries devraient être cinq fois plus puissantes qu’avec celles amovibles. Une autonomie de 40 kilomètres est notamment promise.

"Le verrouillage sera modifié, plus besoin de l'appli. Un système mécanique permettra d'arrimer le Velo'V à la station. En plus d'être affiché sur les bornes, le niveau de charge des vélos pourra être consulté sur votre smartphone", annonce aussi Bruno Bernard. Il sera également possible de "recharger son téléphone tout en pédalant".

L'abonnement "passera de 115 à 99 euros par an", et descendra jusqu’à 78 euros par an pour les plus jeunes.