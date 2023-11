Auvergne-Rhône-Alpes : des boutons d’alertes distribués par la région dans les écoles juives

Trois fois plus d’actes antisémites recensés en un mois que sur toute l'année 2022, c’est le constat dressé par la région Auvergne-Rhône-Alpes.

La région Auvergne-Rhône-Alpes dote les établissements scolaires juifs de la région de 355 boutons d’alerte.

Ce bouton d’alerte se connecte au téléphone et permet d’envoyer un SMS, la géolocalisation, de lancer un appel de secours ou encore de déclencher un enregistrement en cas de situation de danger. Ces boutons seront également reliés au Service de Protection de la Communauté Juive.

L’application téléphone fournit également une carte qui liste tous les accès au premier secours à proximité (postes de police et gendarmerie, hôpitaux).

La Région souhaite également que ces boutons soient reliés aux forces de l’ordre pour agir au plus vite. La Région compte financer l’intégralité des boutons qui seront cédés à titre gratuit aux établissements. 900 boutons ont été commandés et plus de 355 sont déjà à disposition.

Sécurité dans les transports

Le dispositif de sécurité des déplacements pour les établissements publics et privés sous contrat, voté en 2019, est également réactivé. « C’est une aide forfaitaire pour accompagner les dépenses liées au déplacement de transport avec un bus dédié. Un minibus sera également offert à chaque établissement pour sécuriser les enfants dans leurs déplacements ».

Enfin la Région propose aux établissements de financer et de les accompagner dans un audit de sécurité, pour identifier leurs vulnérabilités et proposer des actions correctives adaptées, en lien avec le SPCJ (Service de Protection de la Communauté Juive). Le financement de travaux urgents de sécurisation est également envisagé.