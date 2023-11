La faute à une panne.

Les voyageurs vont devoir prendre leur mal en patience ce jeudi matin.

La circulation des trains est interrompue entre Bourg en Bresse et Lyon. On compte également des retards entre Lyon et Ambérieu ainsi qu'entre Lyon et Saint André le Gaz. En cause : la panne d'un train de travaux.

Certains trains ont donc été supprimés, d'autres retardés.