Du monde sur les routes de la région ce vendredi

Il va y avoir du monde sur les routes pour les vacances de la Toussaint.

Le trafic est dense ce vendredi dans le sens des départs. Bison Futé hisse le drapeau orange sur l’ensemble de la France et donc la région Auvergne-Rhône-Alpes, c’est rouge en Île-de-France.

Vert pour les retours

Il est conseillé d’éviter l’A7 entre Salon-de-Provence et Marseille entre 16h et 20h. Bison Futé recommande également de quitter ou traverser l’Île-de-France avant 10 h ou après 22h, et enfin d’éviter l’A31 entre Nancy et le Luxembourg entre 15h et 20h ce vendredi.

La circulation est classée vert pour les retours.