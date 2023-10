L’ASVEL se sépare de TJ Parker après un début de saison chaotique

La rumeur courait depuis plusieurs jours.

C’est désormais officiel. TJ Parker n’est plus l’entraineur de l’ASVEL. "Suite à ce début de saison en deçà des attentes, la direction du club a pris la décision de se séparer de son coach, et ce avec effet immédiat", peut-on lire dans un communiqué.

L’entraineur villeurbannais n’aura pas tenu face à la série de 17 défaites d’affilée en Euroligue et le mauvais départ de son équipe en championnat.

A partir de ce dimanche, l’équipe professionnelle sera donc provisoirement dirigée par le duo Jean-Christophe Prat – Pierric Poupet.

Arrivé au club en 2013 en tant qu’assistant, TJ Parker aura remporté deux titres de champion de France en 2021 et 2022, une Coupe de France en 2022 et et une Leaders Cup 2023.

"Toujours debout face aux critiques, même les plus injustifiées, TJ Parker a fait preuve d’une détermination et d’un engagement sans faille pendant ces dix années passées au sein de LDLC ASVEL", précise le club qui "le remercie pour son énergie et sa loyauté tout au long de cette longue aventure, et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière".