Près de Lyon : un go fast arrêté avec des centaines de kg de drogues

Les faits remontent au 13 octobre dernier.

Il était environ 4h du matin quand les douaniers ont stoppé un convoi, à savoir une voiture et un camion sur l’autoroute A6, à hauteur du péage de Villefranche-sur-Saône, en direction de Paris.

Dissimulés dans des bacs à fruits

Selon Le Progrès, les douaniers ont alors découvert dans le poids-lourd 360 kg d’herbe de cannabis ainsi que 70 kilos de résine de la même drogue. Les stupéfiants étaient dissimulés dans des bacs qui contenaient des melons et des pastèques.

Les trafiquants présumés ont assuré aux douaniers qu’ils arrivaient d’Espagne et qu’ils comptaient se rendre en Allemagne. Les quatre hommes, deux Albanais qui se trouvaient dans la voiture ouvreuse et deux Espagnols dans le camion, ont été interpellés et placés en garde à vue. Ils ont ensuite été transférés à Lyon, à l’Office antistupéfiants de la capitale des Gaules.

Déférés ce lundi à Villefranche-sur-Saône, ils ont été placés en détention provisoire et seront jugés fin novembre.