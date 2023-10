Le Village des Recruteurs s'ouvre à Lyon ce mercredi

L'opération va se dérouler jusqu'à jeudi soir.

Vous êtes à la recherche d’un emploi ? Direction le Palais de la Bourse dès ce mercredi matin. Le Village des recruteurs est de retour, jusqu’à jeudi soir. Cette année, environ 5500 offres d’emploi sont à pourvoir.

5500 offres d’emploi

L'événement se déroule de 9h30 à 17h. Le but est de mettre en lien direct les candidats et les responsables des ressources humaines à travers des entretiens. Au total, environ 90 entreprises seront présentes pour cette édition comme La Poste, la SNCF ou encore Euromaster. Les secteurs du toursime, de la vente, des transports et ou des services seront représentés.

Tous les postes proposés sont déjà à retrouver sur le site internet dédié.

L’entrée est gratuite. Il est vivement conseillé de se rendre sur place avec un CV en plusieurs exemplaires