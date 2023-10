Championnat du monde de Tiramisu : un lyonnais arrive à la 3ème place

Les prix ont été remis ce weekend lors du salon international HOST à Milan.

Le troisième meilleur tiramisu du monde est Français ! Antonello Cabras, aussi connu sous le nom de chef Lello a reporté la 3ème place lors du world tiramisu Trophy, un évènement porté par l’International Federation of Pastry, Gelato and Chocolate.

"Je suis heureux d’être sur le podium"

Les prix ont été remis ce weekend lors du salon international HOST à Milan. Le chef installé à Lyon arrive en troisième position, derrière la Chine en première position, puis l’Italie à la deuxième place.

Une fierté pour Lello comme il témoigne sur les réseaux sociaux : "So proud to be part of this competition! Grazie mille for the organization. All the best to others competitors. Happy to be on the podium representing France" - Très fier de faire partie de cette compétition. Merci à l’organisation, et tout le meilleur aux autres participants. Je suis heureux d’être sur le podium et de représenter la France.