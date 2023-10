Enseignant tué au couteau à Arras : les réactions à Lyon

Les faits se sont déroulés ce vendredi en fin de matinée dans un lycée.

Un homme armé d'un couteau a tué ce vendredi matin dans un lycée d'Arras un enseignant et a blessé grièvement deux autres personnes. L'assaillant, interpellé, est un ancien élève fiché S. Son frère a également été arrêté. Le parquet anti-terroriste est saisi de l’enquête.

Grégory Doucet, le maire de Lyon, a adressé sur X son "soutien aux enseignants et à l'ensemble de la communauté éducative".

Horreur et effroi face au meurtre d’un professeur d’Arras dans l’enceinte de son lycée.



Mes pensées les plus émues aux victimes, à leurs proches. Tout mon soutien aux enseignants et à l’ensemble de la communauté éducative. — Grégory Doucet (@Gregorydoucet) October 13, 2023

De son côté, Laurent Wauquiez a déclaré qu'il était "temps d'ouvrir les yeux sur cette cinquième colonne du terrorisme islamiste qui nous attaque de l'intérieur".

Il est temps d’ouvrir les yeux sur cette cinquième colonne du terrorisme islamiste qui nous attaque de l’intérieur. Et le moment est venu de demander aussi des comptes à ses amis de l’extrême-gauche qui en sont la vitrine légale.

Toutes mes pensées aux victimes et à leurs… — Laurent Wauquiez (@laurentwauquiez) October 13, 2023

Emmanuel Macron doit se rendre sur place, accompagné de Gérald Darmanin, le ministre de l’Intérieur, et de Gabriel Attal, le ministre de l’Education.