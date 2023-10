Caluire : un nouveau lycée va voir le jour

Son ouverture est prévue pour la rentrée 2029.

Le Président de la région Auvergne-Rhône-Alpes a rappelé que 3,2 milliards d’euros sont débloqués jusqu’en 2030 en faveur des lycées publics et privés de la région. Le but : construire et rénover des établissements. En tout, ce sont huit nouveaux établissements qui seront construits sur l’ensemble du territoire régional d'ici à 2030.

Après l’ouverture du lycée Docteur Charles-Mérieux à Lyon-Gerland et celle du lycée Colonel Arnaud Beltrame à Meyzieu, Laurent Wauquiez a ainsi présenté ce jeudi le site du nouveau lycée que va construire la Région sur la commune de Caluire.

Ce futur lycée va s’implanter sur le site du siège social du groupe APICIL qui va déménager courant 2024 vers la Part-Dieu et dont la Région s’est portée acquéreur.

Coût total du projet : 65 millions d’euros

D’une superficie de 15 500 m2 dont plus de 11 500 de surfaces extérieures, ce site dispose de bâtiments déjà existants et se trouve à proximité d’installations sportives municipales. Il dispose également d’un parking souterrain dont pourra disposer la Ville pour le stationnement en son centre-ville avec la proximité du Radiant. Ce lycée pourra accueillir un peu plus de 900 élèves.

Des formations générales y seront proposées, tout comme une offre de formation professionnelle dans les filières de l’horlogerie et de la bijouterie. Ces dernières n’existent pas actuellement sur le Rhône.

La Région compte enclencher les études de réhabilitation des bâtiments avant l’automne 2024, pour une ouverture prévue pour la rentrée 2029.