De nombreuses rues piétonnisées ce week-end à Lyon !

L’opération "La voie est libre !" est de retour.

Samedi 14 octobre et dimanche 15 octobre, de nombreuses rues seront piétonnisées dans les 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 7e et 8e arrondissements de Lyon. Ce dispositif permet aux piétons d’être prioritaires sur l’ensemble des zones concernées, déambuler sur une chaussée apaisée et être accueillis par les commerçants de quartier.

Pour cette 8ème édition, ce sont plus de 80 rues et places lyonnaises qui deviendront piétonnes le temps d’un week-end où se déroulera notamment le Lyon Braderie Festival. Les piétonnes et les piétons seront prioritaires dans certains périmètres de la ville, les cyclistes sont prioritaires en second lieu, et enfin, les véhicules autorisés, à l’allure du pas (5 km/h).

Samedi 14 octobre, le dispositif sera ainsi déployé de 11h à 19h dans les 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 7e et 8e arrondissements. Dimanche 15 octobre, l’opération aura lieu de 10h à 18h dans les 1er et 2e arrondissements.

"La Voie est Libre ! est un moyen de mesurer les bienfaits de l’apaisement de l’espace public et de préfigurer des aménagements qui pourront voir le jour pendant le mandat", précise la Ville de Lyon.