Opération job dating au centre commercial de la Part-Dieu

150 postes sont à pourvoir.

Le rendez-vous est donné ce mardi de 10h à 17h. Ce sont en tout 150 postes qui seront à pourvoir en vente et en restauration dans des enseignes telles que les Galeries Lafayette, Decathlon, Food Society ou encore Bershka.

Galeries Lafayette, Decathlon, Bershka...

Les candidats doivent venir avec un CV et se présenter sur la Place Centrale au Niveau 0 du centre commercial. Le job dating est ouvert à tous et est organisé en partenariat avec la Maison Métropolitaine d’Insertion pour l’emploi, la Mission Locale de Lyon et Pôle emploi.

Jeudi dernier, le job dating réalisé au sein du pôle de commerces et de loisirs de Confluence avait attiré 182 candidats avec au bout 244 entretiens réalisés.

Les offres d'emploi sont à consulter au préalable ici