Coupe du monde de rugby : le quart de finale de la France retransmis à Lyon

Le public est attendu ce dimanche au Palais des Sports de Gerland.

Les supporters pourront assister gratuitement à la retransmission du quart de finale de l’équipe de France contre l’Afrique du Sud.

Au programme : plusieurs animations comme un DJ set, un écran géant de 55 m², de la restauration et une buvette sur place sans oublier un espace photo et des rétrospectives des plus belles images de la compétition des équipes présentes en quart de finale.

L’évènement se fait sur inscription ici

L’ouverture des portes est prévue à 14h. A noter que le public pourra également assister à 17h à la retransmission du quart de finale entre l’Angleterre et les Fidji.