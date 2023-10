Vendredi soir, Morad Aggoun n'est pas ressorti libre de la cour d'assises du Rhône.

L'ancien adjoint à la maire de Vaulx-en-Velin a été condamné à 10 ans de réclusion pour viol et agressions sexuelles.

Reconnu comme étant un homme à femmes, l'adjoint en charge du Personnel municipal et du Logement avait, en 2014 et en 2016, forcé ses victimes, à l'embrasser, à subir des attouchements, et pour l'une d'elle, un viol contre un mur de son bureau de la mairie.