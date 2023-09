Plusieurs lycées en grève près de Lyon ce mardi

Les syndicats déplorent un manque de moyens.

La mobilisation a lieu à Vénissieux et à Villeurbanne ce mardi. Les établissements Jacques Brel et Frédéric Faÿs, respectivement dans les deux communes de la Métropole de Lyon, vont connaitre un mouvement de grève. Dans un communiqué diffusé ce lundi, les personnels du lycée villeurbannais expliquent que ce débrayage a pour but de réclamer plus de moyens.

"Il manquait encore lors de la rentrée plusieurs enseignants devant les élèves dans notre lycée. A ce jour, il manque encore un enseignant en management- mercatique, un enseignant en philosophie, et un enseignant en lettres-histoire. A cela s’ajoutent des moyens humains qui demeurent insuffisants en vie scolaire, et un demi-poste d’infirmière toujours vacant", assurent les syndicats FSU/SNES, CGT et Sud Education.

Rassemblement devant le rectorat à Lyon

"De plus, les effectifs de nombreuses classes ont augmenté », dénoncent aussi les organisations syndicales : "le rectorat a supprimé cette année une classe de Terminale STMG dans notre lycée, ce qui conduit à une forte augmentation du nombre d’élèves par classe dans cette filière. Plusieurs classes dépassent par ailleurs le seuil des 35 élèves : les élèves sont déjà 36 dans une classe de 1ère générale, une classe de Terminale STMG et un groupe de spécialité HGGSP".

Face à cette situation, un rassemblement est prévu ce mardi dès 14h devant le rectorat à Lyon. Une audience avec la direction de l’Académie de Lyon sera réclamée durant cette mobilisation.