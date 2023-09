La ville de Lyon plongée dans le noir ce vendredi

Une opération menée dans le cadre de "La nuit est belle".

Extinction des feux ! Dans la nuit de ce vendredi à samedi, 16 communes de la Métropole de Lyon, dont la capitale des Gaules, ainsi que 14 communes des alentours vont éteindre leur éclairage public à l’occasion de l'équinoxe d'automne.

Comme dans de nombreuses autres villes en France, l’évènement "La nuit est belle" a pour but de sensibiliser les habitants aux conséquences de la pollution lumineuse. Les réverbères, bâtiments, ou encore publicités devraient être éteints pour mieux admirer le ciel étoilé. La Métropole de Lyon éteindra quant à elle son bâtiment de la rue du Lac de 21h à 6h.

Redécouvrir le ciel étoilé

"Les éclairages artificiels altèrent les rythmes chronobiologiques, impactant la santé humaine et notamment le sommeil. Les animaux sont également affectés, que ce soit dans leurs migrations, leurs cycles de reproduction ou leur recherche alimentaire. Les résultats dans les communes qui éteignent ou réduisent quotidiennement leurs éclairages publics démontrent qu’il est possible de concilier diminution de l’éclairage public et sécurité des personnes qui se déplacent la nuit", explique la Métropole de Lyon.

Retrouvez plus d’informations sur la page internet du Centre de Recherche Astrophysique de Lyon.