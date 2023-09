Lyon : coup d'envoi des Worldskills, "championnat du monde des métiers", se sont ouverts ce mercredi soir à Eurexpo.

Le rendez-vous est donné jusqu'à samedi à Eurexpo.

Cette 47e édition va durer trois jours avec l'objectif de constituer l'équipe de France des métiers parmi les 800 lycéens professionnels et apprentis présents. Bâtiment, industrie, numérique, gastronomie ou encore services à la personne, ce sont au total plus de soixante métiers de diverses filières professionnelles qui sont représentés par des experts de chaque domaine.

Ce mercredi soir, la ministre déléguée chargée de l’Enseignement et de la Formation professionnels Carole Grandjean était déjà sur place pour lancer les festivités. Olivier Dussopt, ministre du Travail est aussi attendu vendredi dans les allées. La ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et la ministre délégué chargé des Transports, Sylvie Retailleau et Clément Beaune, devraient faire un passage du côté d’Eurexpo également.