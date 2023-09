Près de Lyon : la LDLC Arena ouvrira ses portes le 23 novembre

La date est désormais connue.

Une visite presse des lieux était organisée ce mardi matin sur place à Décines. L'occasion de faire un point sur la LDLC Arena dont l'ouverture aura lieu le 23 novembre.

La future salle accueillera des concerts et des matchs de l'ASVEL : "le plus gros est terminé, les sols les murs, les plafonds. Il reste les aménagements intérieurs et le mobilier à mettre en place. La salle sera livrée le 23 octobre et il nous restera ensuite un mois pour réaliser les tests à blanc de tout le matériel", a affirmé Xavier Pierrot, le stadium manager d'OL Group.

Le premier match de l'ASVEL est programmé le 23 novembre, face au Bayern Munich, dans le cadre de l'Euroligue. Onze rencontres européennes auront lieu cette saison à la LDLC Arena, qui pourra accueillir 12 000 supporters les soirs de matchs. Jusqu'à 16 000 les soirs de concert.

La LDLC Arena, financée à hauteur de 141 millions d'euros par OL Groupe, accueillera aussi des matchs de l'équipe de France de basket avant les Jeux Olympiques ou encore des rencontres de handball. Concernant la programmation spectacle, plusieurs dates ont déjà été annoncées, notamment Florence Foresti le 28 novembre, mais aussi Lomepal, Shakaponk, Sting, Patrick Bruel et Starmania.

Jusqu'à 120 événements pourront être programmés chaque année.