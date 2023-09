Le Défilé de la Biennale de la danse de Lyon à voir ce dimanche !

L’agglomération lyonnaise va devenir la capitale de la danse jusqu’au 30 septembre.

Le coup d’envoi de la 20e Biennale de la danse de Lyon sera donné ce samedi avec au bout 48 spectacles à découvrir durant trois semaines.

L’un des temps forts de l’évènement sera incontestablement le retour du Défilé de la Biennale de la danse ce dimanche dans les rues de la capitale des Gaules.

Le rendez-vous est donné ce dimanche à partir de 14h30 en Presqu’île. Les danseurs partiront des Terreaux avant de descendre la rue de la République jusqu’à la place Bellecour. Ce sont en tout 12 groupes de la Métropole de Lyon et de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui seront présents avec plus de 4000 participantes et participants amateurs, âgés de 10 à 80 ans, encadrés par 200 artistes professionnels.