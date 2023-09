Lyon : Panzani fait don de 200 000 paquets de pâtes aux Restos du Cœur

Cela représente l’équivalent d’un million de portions.

Face à l’inflation et à la hausse des coûts de l’énergie, la demande augmente, et les associations tirent la sonnette d’alarme… . C’est le cas des Restos du Cœur. L’association avait lancé un appel aux dons dimanche dernier auprès des entreprises et des groupes de grande distribution pour anticiper les demandent en hausse de personnes dans le besoin.

Des dons réguliers depuis 5 ans

Plusieurs entreprises ont répondu présent, comme le groupe Panzani, implanté à Lyon dans le 3ème arrondissement. "En tant que partenaire de l’Association au travers de dons réguliers depuis 5 ans, l’entreprise annonce un don exceptionnel de 200 00 paquets de pâtes". Cela représente l’équivalent d’un million de portions.