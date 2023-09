La Libération de Lyon commémorée ce dimanche

Ce dimanche, les Lyonnais goûteront à une liberté que leurs ancêtres redécouvraient 79 ans plus tôt.

En effet, le 3 septembre 1944 au matin, le général Diego Brosset et ses troupes de l'escadron léger du 1er régiment de fusiliers marins de la 1ère Division française libre entraient dans la capitale des Gaules et libéraient la ville de la répression nazie. Avec sa Jeep, il escaladait même les marches de l'Hôtel de Ville une fois arrivé aux Terreaux via le pont de l'Homme de la Roche, devenu aujourd'hui une passerelle.