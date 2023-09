L'A43 près de Lyon sera fermée encore 8 jours

Une fermeture qui fait suite à cet éboulement en Savoie dimanche dernier.

La réouverture de l'autoroute A43 ne pourra pas se faire avant huit jours si les conditions le permettent, annonce le ministre des Transports Clément Beaune.

Une fermeture qui fait suite à cet éboulement spectaculaire dans la vallée de la Maurienne en Savoie dimanche dernier.

Le trafic des trains impacté

La reprise sera plus tardive pour la départementale (RD 1006), puisque le trafic reprendra dans quelques semaines. L’attente sera encore plus longue pour le trafic ferroviaire entre la France et l’Italie, puisqu’il reprendra d’ici deux mois.

Enfin concernant les travaux au tunnel du Mont-Blanc, ils sont reportés, afin de ne pas bloquer le trafic routier suite à la fermeture du tunnel de Fréjus, là aussi liée à l'éboulement.