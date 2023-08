OL : Jean-Michel Aulas porte plainte contre John Textor

John Textor et Jean-Michel Aulas - Radio Espace

La guerre est officiellement déclarée.

Dans un communiqué publié ce mercredi via sa société Holnest, Jean-Michel Aulas a annoncé porté plainte en diffamation contre John Textor, désormais à la tête de l'OL.

"La société Holnest, contrôlée par Jean-Michel Aulas, porte plainte en diffamation contre Eagle et John Textor (dirigeant et principal actionnaire du groupe Eagle, actionnaire majoritaire de la société Olympique Lyonnais Groupe (OLG), et président du conseil d’administration d’OLG), à la suite des propos prononcés par ce dernier lors d’une conférence de presse en date du 29 août", peut-on lire dans ce communiqué.

Cela fait suite aux déclarations faites mardi soir par le dirigeant américain, accusant Jean-Michel Aulas de lui avoir dissimulé la vérité concernant la situation de l'OL auprès de la DNCG. L'Américain avait reçu ce mail de JMA qui avait un ton plutôt "positif" concernant la DNCG. Sauf qu'une pièce-jointe avait été intégrée et c'était un courrier du gendarme financier beaucoup plus alarmant puisqu'il menaçait l'OL de sanctions en cas de non-qualification en Coupe d'Europe en fin de saison.