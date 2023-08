Naissance de deux bébés guépards au Safari de Peaugres

Carnet rose au parc situé en Ardèche, à une quarantaine de minutes de Lyon.

Le Safari de Peaugres a annoncé ce mardi la naissance "exceptionnelle" de deux petits guépards prénommés Falbala et Folky. Les deux félins sont le fruit "d'une opération de séduction délicate et longue entre Chantilly, une femelle guépard née en 2019 au Safari de Peaugres, et Akin, un mâle guépard venu du zoo du Lunaret à Montpellier". La gestation a ensuite duré trois mois avant de voir apparaitre les guépardeaux. Ces derniers sont restés plusieurs semaines à l’abri avec d’oser sortir en extérieur. Une caméra a permis de surveiller leur évolution.

"Autrefois présent de l’Afrique au Moyen-Orient et en Inde, le guépard est aujourd’hui une espèce menacée d’extinction classée "Vulnérable" sur la liste rouge de l’UICN. La réduction de son habitat, le commerce illégal, le braconnage ou encore le conflit avec les éleveurs ont lourdement décimé l’espèce. Il ne resterait pas plus de 10 000 individus dans la nature", explique la direction du parc animalier, investi dans la reproduction de l’espèce depuis plus de 20 ans, notamment en participant au Programme Européen d’Élevage.

Le parc rappelle aussi les naissances ces dernières semaines d’un petit rhinocéros blanc, de trois bongos des montagnes et d’un addax.