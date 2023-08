L’heure du bilan pour l’édition 2023 de Woodstower

La 24e édition de l’évènement a pris fin ce dimanche soir.

Ce fut un festival particulier cette année du côté du Grand Parc de Miribel Jonage. "Des conditions météorologiques inédites", mettent en avant les organisateurs de Woodstower au moment de dresser le bilan de cette édition 2023.

"Une alerte canicule vigilance rouge sur les journées du mercredi et du jeudi puis des alertes orageuses et des fortes pluies sur le week-end ont eu un impact sur la billetterie qui a subi de faire, un ralentissement sur la dernière ligne droite. Les ventes habituelles de dernières minutes et les recettes annexes (bar, restauration…) essentielles à l’économie du festival n’ont pas été au rendez-vous. Le déficit s’annonce important et menace la pérennité de l’association", peut-on lire dans un communiqué ce lundi.

Ce sont malgré tout 35 000 festivaliers qui ont participé à cette 24e édition "dans une ambiance bon enfant et bienveillante" avec la présence de 70 artistes et 600 bénévoles.