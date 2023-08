Canicule : des musées de Lyon vont ouvrir gratuitement au public

Le Rhône est placé depuis ce mardi midi en vigilance rouge canicule.

La Métropole de Lyon a par conséquent annoncé plusieurs mesures afin de faire face aux fortes chaleurs qui devraient encore être présentes jusqu’à la fin de la semaine.

Parmi les décisions prises par la collectivité : l’ouverture gratuite au public des musées Confluence et Lugdunum à partir de mercredi matin et jusqu’à samedi inclus ou encore l’accessibilité en soirée des parcs de Parilly et de Lacroix-Laval, le décalage des horaires de ramassage des ordures pour les camions ne bénéficiant pas de climatisation et l’ouverture des déchèteries seulement en matinée entre 7h30 et 12h jusqu’à jeudi inclus.

"Toutes les manifestations sportives et grands rassemblements devront être adaptés, décalés, reportés ou annulés au cas par cas", précise également la Métropole de Lyon.

A noter que le plan bleu a été activé dans tous les Ehpad du territoire tandis que les sorties sont annulées dans les établissements et services de protection de l’enfance, les accueils de loisirs, les séjours de vacances et accueils de scoutisme.