Le Rhône en vigilance orange canicule, le ministre de la Transition écologique attendu sur place ce lundi

Christophe Béchu se rendra à Lyon ce lundi après-midi

Un déplacement en compagnie de Roland Lescure, ministre de l'Industrie et de Sarah El Haïry, secrétaire d'Etat chargée de la Biodiversité.

Le trio se rendra en début d'après-midi au Parc de la Tête d'Or, ilot de fraicheur le plus connu de la ville. Christophe Béchu et ses pairs découvriront notamment les activités proposées aux enfants au Vélodrome.

Dispositif d'accompagnement à la Part-Dieu

Ils iront ensuite à la gare de la Part-Dieu pour prendre connaissance du dispositif d'accompagnement des voyageurs durant la canicule.

Plus tôt dans la journée, les membres du gouvernement seront dans l'Ain pour visiter l'usine Kem One de Balan afin de présenter la liste des 15 sites pour lesquels les efforts en consommation d'eau sont les plus facilement réalisables dans un objectif de sobriété hydrique.