Lyon : ils vont faire du vélo tout nu en centre-ville ce samedi, la droite outrée

Ce samedi, la capitale des Gaules va accueillir une étape du Tour de France.

Mais pas la célèbre course conspuée par le maire Grégory Doucet après son élection. C'est plutôt la 8e étape de la World Naked Bike Ride, un Tour sans vêtement, avec des cyclistes nudistes qui traversent certains territoires dans le plus simple appareil et à une allure adaptée à tous.

Les participants sont invités à se retrouver samedi à 9h au Port Rambaud dans le quartier de la Confluence. Une séance de body-painting est prévue avant le départ à 10h pour une étape de 12 kilomètres ponctuée par un pique-nique et un forum éco-citoyen.

Sauf que cet évènement ne fait pas le bonheur de tout le monde. La conseillère municipale LR Béatrice de Montille s'est émue d'apprendre que des dizaines de nudistes allaient parcourir les rues de la ville samedi.

Sur Twitter, elle a demandé à la préfète du Rhône d'interdire l'étape lyonnaise de la World Naked Bike Ride. "A Lyon, on ne veut ni du Tour de France ni de Flamme Olympique, mais on accueille le World naked bike ride", se désespère ainsi Béatrice de Montille.

Ce n'est pas la première fois que des cyclistes à poil sèment la pagaille dans les rangs de la droite. L'été dernier déjà, le même évènement devait réunir les participants en juillet au parc de la Tête d'Or. Face à la polémique, le parcours avait été modifié et le départ s'était fait à la Doua à Villeurbanne, loin des familles qui se promènent au parc de la Tête d'Or.