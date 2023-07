Coldplay annonce une troisième date à Lyon !

Jamais deux sans trois.

Le Groupama Stadium accueillera un troisième concert de Coldplay en 2024. La bonne nouvelle a été annoncée ce mardi matin alors que les préventes ont débuté pour les deux premiers shows du groupe britannique.

Après le 22 et le 23 juin, Coldplay donnera ce troisième concert le mardi 25 juin. "Face à la demande phénoménale, Coldplay ajoute une 3ème date le 25 juin 2024 à sa tournée Music Of The Spheres World Tour, au Groupama Stadium à Lyon-Décines", indique Live Nation France ce mardi matin.

La mise en vente générale aura lieu ce vendredi à partir de 10h.