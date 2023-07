Une nouvelle rame artistique circule sur le réseau TCL !

Elle a fait son apparition ce mercredi.

L’artiste brésilien Rafael Sliks est à l’origine de ce tram bleu qui circule sur les lignes T1, T2 ou encore T6.

"Son travail est ancré dans la culture du graffiti ainsi que dans l’art de la calligraphie. Rafael SLIKS est particulièrement spécialisé dans l’art de la "pichação", forme de graffiti apparue à São Paulo dans les années 1960. Il crée sa calligraphie et ses typographies à la bombe aérosol ainsi qu’à la peinture à l’huile. Les couleurs, répétitions, superpositions, mouvements, la nature et les rythmes musicaux contribuent à nourrir son monde intérieur et à créer ses énigmes visuelles", explique SYTRAL Mobilités dans un communiqué.

Le collectif "Zoo Art Show" a déjà relooké 1 trolleybus de la ligne C3 et 6 rames de tramway.