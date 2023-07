Les Régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur ont officialisé ce mardi après-midi une candidature commune pour les jeux olympiques d’hiver en 2030.

Un communiqué a été publié par le Comité national olympique et sportif français. Cette démarche est portée par les présidents des deux Régions, Laurent Wauquiez et Renaud Muselier, qui ont finalement décidé de réunir leurs ambitions pour que les massifs des Alpes du Nord et des Alpes du Sud aient une chance de convaincre le CIO.

Le dossier, qui laissera une grande part à la dimension environnementale, devra être construit rapidement, car les candidatures seront étudiées dans le courant 2024.