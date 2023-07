Bilan positif pour l'expo 1001 Reasons to (dis)OBEY à Lyon

L’expo de Shepard Fairey vient de refermer ses portes le 9 juillet dernier.

Les visiteurs étaient nombreux à se rendre dans l'ancien Muséum d'Histoire Naturelle de Lyon pendant 4 mois pour admirer l’expo 1001 Reasons to (dis)OBEY, signée Shepard Fairey.

Pendant cette période, plus de 65 000 visiteurs ont pu découvrir la plus grande exposition jamais réalisée autour de l’artiste.

Dans le détail, plus de 4500 scolaires se sont rendus sur le site. 482 visites guidées ont été proposées à destination de différents publics, avec des ateliers et des journées thématiques, constituant une revue de presse internationale réunissant plus de 133 articles.

Rendez-vous à Rillieux-la-Pape

Une prochaine exposition verra le jour à la rentrée du côté de Rillieux-la-Pape. Intitulé [email protected], l’évènement prendra place dans la salle d'exposition de la Médiathèque L'Echappée (83 avenue de L'Europe 69140 Rillieux-la-Pape), du 18 octobre au 10 novembre dans le cadre du festival Street Art Rillieux.

Cette prochaine exposition réunira des œuvres de Shepard Fairey réalisées en 2023, ainsi que d'autres plus anciennes.