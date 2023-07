14 juillet à Lyon : la joie comme thème du feu d'artifice

Le traditionnel feu d'artifice se déroulera ce vendredi soir.

"Alegria" sera le thème de ce feu d’artifice tiré depuis la colline de Fourvière à 22h30. "Les fleurs d’artifice se sont donné rendez-vous pour illuminer le ciel lyonnais de leurs plus belles parures d’étoiles ! Elles sont immenses, populaires, colorées, élégantes, étincelantes et souvent même étonnantes", peut-on lire concernant le programme du show pyrotechnique.

"Lors de cette grande parade festive, ces dames précieuses défilent sous la forme de grands tableaux parfois monochromes, bicolores ou tricolores. Elles nous promettent de vivre une formidable expérience de sensations, d’émotions et de contemplation", est-il également écrit.

Le feu d’artifice lyonnais va durer 20 minutes et se veut "exemplaire". "Les fusées ôteront leurs corsets de plastique pour du carton dégradable, les compositions rejetteront un minimum de métaux lourds dans l’atmosphère. Ces fleurs de feu de nouvelle génération s’annonceront même tout en progression pour permettre à la faune de mieux appréhender les puissantes salves de lumières et les détonations", précise la municipalité lyonnaise qui ajoute que "l’équipe a été formée pour agir avec écoresponsabilité, de la fabrication au transport en passant par le tir et la destruction des déchets".

La Ville de Lyon parle également d’un bilan carbone égal à 0 "grâce à une compensation intégrale réalisée par la plantation d’arbres".

Un périmètre d’interdiction de circulation sera par conséquent mis en place ce vendredi. L’accès piéton sur la colline de Fourvière sera aussi interdit de 21h à 23h30 pour des questions de sécurité.