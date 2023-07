Les boutiques lyonnaises resteront ouvertes ce dimanche

La Préfète du Rhône a pris un arrêté.

Une ouverture exceptionnelle après les violences urbaines.

La mort de Nahel, tué par un policier à Nanterre, a provoqué une onde de choc jusque dans le Rhône, impactant directement la vie économique des centres-villes, comme à Lyon.

Prolongement des soldes

C’est dans ce contexte là qu’Olivia Grégoire avait annoncé en début de semaine le prolongement d’une semaine des soldes d’été, jusqu’au 1er août. Autre annonce : l’ouverture exceptionnelle des magasins ce dimanche.

Ce sera le cas dans le Rhône, où la Préfète a pris un arrêté autorisant l’ouverture exceptionnelle des commerces ce dimanche 9 juillet sur le département et la Métropole de Lyon.

En parallèle, la CCI et la police du Rhône ont organisé une cellule de soutien composée d'enquêteurs spécialisés et de psychologues pour les commerçants victimes, au sein du Palais de la Bourse, ainsi qu'un accompagnement économique et social renforcé des autres services de l'Etat, les 6,7 et 10 juillet.