Rassemblement contre la fermeture de l’Hôpital Les Portes du Sud de Vénissieux

Le rendez-vous est donné ce jeudi à 14h devant l’ARS à Lyon.

Le GHM Les Portes du Sud situé à Vénissieux connait des difficultés, et a demandé la semaine dernière son placement en redressement judiciaire suite à une situation financière précaire. Une fermeture n'est pas à exclure dès cet automne.

"La santé n’a pas vocation à être rentable"

L’union locale et le syndicat CGT des Portes du Sud lance un appel au rassemblement, et attend une réponse claire et rapide quant à l’avenir de l’Hôpital. "La santé n’a pas vocation à être rentable", affirme leur communiqué.

