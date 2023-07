Émeutes : la Ville de Lyon débloque une aide exceptionnelle de 500 000 euros pour les commerces

L’heure est aux réparations après les violentes émeutes ayant touché l'agglomération lyonnaise.

Plusieurs dizaines de commerces ont été la cible des casseurs.

C’est la raison pour laquelle la Ville de Lyon a décidé de leur accorder une aide exceptionnelle en débloquant une enveloppe de 500 000 euros pour les soutenir face aux dégâts.

Plusieurs dispositifs ont notamment été activés : la mise en place d’une aide aux associations de commerçants pour l’animation commerciale à hauteur de 150 000 euros, un soutien financier à la Chambre de Commerce et d’Industrie de 50 000 euros pour la mise en place d’une cellule d’urgence d’accompagnement aux commerçants lyonnais sinistrés et la participation à un fonds d’indemnisation "qui serait à mettre en place par la Région" à hauteur de 300 000 euros.

La Ville de Lyon souhaite aussi "accompagner les commerçants et artisans sinistrés dans leur demande d’autorisation de travaux afin de simplifier les démarches et ainsi leur permettre de redémarrer leur activité le plus rapidement possible". Les demandes peuvent se faire à l’adresse mail suivante : [email protected]