Un arrêté pris par la préfecture du Rhône pour interdire les manifestations ce vendredi soir

Un appel à manifester pour réclamer "justice pour Nahel" avait été lancé à Lyon.

Le rassemblement devait se faire place des Terreaux ce vendredi à 20h.

Un arrêté a finalement été pris par la préfète du Rhône Fabienne Buccio pour interdire les "manifestations non déclarées, les cortèges, défilés et rassemblement revendicatifs" dans un très large périmètre comprenant la Presqu'île, la Croix-Rousse, le Vieux-Lyon, la Part-Dieu et la Guillotière.

L'arrêté prend effet ce vendredi à 18h et se terminera le lendemain à 6h.

Pour rappel, la décision a également été prise de stopper le réseau de tramways et bus TCL ce vendredi à 20h.