Nouvelle nuit sous tension sur l'agglomération lyonnaise

Nouvelle nuit d’émeutes après la mort de Nahel, 17 ans, tué par un policier à la suite d'un refus d'obtempérer à Nanterre.

Plus de 400 interpellations ont été menées en France dans la nuit de jeudi à vendredi, dont la moitié à Paris et sa petite couronne où des magasins ont été pillés, des bâtiments et des voitures incendiées. Des tensions ont également éclaté à Lyon, Vaulx-en-,Velin et Villeurbanne avec des affrontements avec les forces de l’ordre. Un bus a notamment été incendié à Bron.

À Lyon, des affrontements avec la police ont éclaté dans le 3e arrondissement. Selon plusieurs témoins, le commissariat du 3/6 a été pris pour cible par des émeutiers armés de mortiers d’artifice. Un car aurait aussi été brûlé dans ce même arrondissement. De nombreux incendies volontaires de poubelles ou de mobilier urbain ont également été allumés, comme dans le 9e arrondissement du côté de La Duchère ou dans le 8e arrondissement.

Hélicoptère et intervention du RAID

À Rillieux-la-Pape, des tentatives de mise à feu de la médiathèque, de la crèche, d’un restaurant, du poste de police municipale qui était encore occupé ont été enregistrées.

Du côté de Vénissieux, une station de tramway a été détruite à coups de barre de fer. Une médiathèque à Vaulx-en-Velin aurait aussi été attaquée.

À Villeurbanne, un chantier a d’abord été incendié provoquant d’épaisses fumées. À noter aussi cette intrusion au sein de l’école primaire Grandclément. Des commerces ont aussi été pris pour cible.

Un hélicoptère de la gendarmerie avait été mobilisé pour réaliser des survols des points chauds de l’agglomération lyonnaise. Le RAID avait aussi été déployé sur le terrain, notamment pour se rendre à Vaulx-en-Velin où la situation était aussi tendue.