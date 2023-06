Nuit d'émeutes sur la métropole lyonnaise après la mort de Nahel

Quatre personnes ont notamment été blessées dans un incendie.

Des violences urbaines ont éclaté dans plusieurs quartiers de Lyon et son agglomération, après la mort d’un adolescent âgé de 17 ans, abattu par un policier mardi matin à Nanterre.

Des heurts ont été relevés dans les 5e, 7e et 9e arrondissement de la capitale des Gaules, mais aussi à Vaulx-en-Velin, Bron et Vénissieux, où des voitures, des poubelles et du mobilier urbain ont été incendiés.

À Villeurbanne, la violence est montée d'un cran. Des mortiers d’artifice ont été tiré contre la façade d'un bâtiment, provoquant un violent incendie. Plusieurs appartements ont été ravagés par les flammes. Le bilan humain fait état de quatre blessés, tous pris en charge en urgence relative et transportés à l’hôpital par les 64 sapeurs-pompiers qui avaient été envoyés sur place à bord de 24 engins.

35 personnes relogées

Les secouristes ont aussi évacué des riverains, 35 relogements seront nécessaires. Une enquête a été ouverte. L'opération des soldats du feu s'est achevée vers 5h du matin ce jeudi.

Les sapeurs-pompiers auraient aussi été visés par des jets de projectiles sur plusieurs sites d’émeutes. Des pierres et des mortiers d’artifice ont été projetés sur les engins de secours, sans toutefois faire de blessé.