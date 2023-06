Un projet de modernisation pour les métros à Lyon !

SYTRAL Mobilités en a fait la présentation ce mercredi.

L’objectif est clair : améliorer la fréquence, la capacité et le confort des métros sur les quatre lignes. Un projet qui s’étale jusqu’en 2035 et qui représente un coût total de 1,7 milliard d’euros.

Les principales nouveautés concernent la ligne A, qui devrait être progressivement automatisée, jusqu’à l’être complètement en 2035. Des portes palières seront également installées sur la ligne pour éviter les intrusions sur voie. Nécessitant des travaux de grande envergure, les travaux de la ligne A représentent à eux seuls 40% du budget total.

La modernisation du réseau comprend également l’achat de rames supplémentaires et de voitures plus longues, notamment sur les lignes B et D. Sur l’aspect sécurité, la surveillance vidéo a prévu d’être renforcée sur les lignes A et C. En bref, plus de métros par jour, plus de place dans les rames et un meilleur confort avec la climatisation (déjà installée sur la ligne B).