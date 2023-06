Les Hospices Civils de Lyon victimes d'une cyberattaque

Une enquête est en cours, menée par la police judiciaire.

Ce vol de données a été signalé le 16 juin dernier par un prestataire des Hospices Civils de Lyon. Un piratage s’inscrivant "dans le cadre d’une cyberattaque de grande ampleur ayant touché de nombreuses structures, entreprises et institutions en France et à l’étranger." Ce sont les mots ce lundi des Hospices Civils de Lyon pour évoquer le piratage d’une plateforme sécurisée utilisé par un prestataire pour le transfert de données.

"Les données volées concernent des éléments d’identification individuelle des professionnels HCL. Les fichiers piratés ne comportaient ni information à caractère médical, ni coordonnées bancaires, ni mot de passe", peut-on lire dans un communiqué. "Le système informatique des HCL n’a pas été touché et ne connait aucun dysfonctionnement", est-il précisé.

Une plainte déposée

Les Hospices Civils de Lyon ont porté plainte et ont effectué un signalement à la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) et des autorités compétentes. Une enquête menée par la police judiciaire est en cours.

"Les personnes touchés par ce vol de données ont été informées", assurent les HCL